Una grande vittoria del Pd, ma attenzione all'illusione ottica (Di martedì 28 giugno 2022) Conquistati 7 capoluoghi su 13, Enrico Letta ha tutte le ragioni per festeggiare il risultato dei ballottaggi. Conquistare la Verona leghista, cantando Bella ciao, e Catanzaro da sempre di centrodestra, riportare Parma a casa dopo 24 anni, espugnare Monza, nonostante la serie A con i soldi di Silvio Berlusconi, agguantare Piacenza e Parma, rimettendo tutta la sinistra sulla retta via Emilia, per lui è veramente una grande soddisfazione. attenzione però all'illusione ottica-politica, a non lasciarsi andare a facili entusiasmi, a credere che ormai la strada per le Politiche del 2023 sia in discesa. Intanto, i successi nelle città citate sono dovute in grande parte al valore aggiunto dei candidati civici. Damiano Tommasi a Verona ne è l'esempio più eclatante. Il Partito democratico da solo non è capace ...

