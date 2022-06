Ultime Notizie – Rc auto | scatola nera | come influisce su prezzi | premi e tariffe

(Di martedì 28 giugno 2022) La diffusione della, oggi adottata da più del 20% deglimobilisti assicurati, “ha contribuito alla riduzione deidell’assicurazione” Rc, “incentivando l’adozione di comportamenti di guida responsabili: a parità di altri fattori osservabili di rischio, si stima che lariduca la sinistrosità di circa il 20 per cento, rendendo così possibile l’applicazione dipiù basse per chi l’adotta. Si tratta dunque di una tendenza da guardare con favore”. Lo ha detto Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass, nel corso delle sue considerazioni finali sull’operato dell’rità di vigilanza nel 2021. “Desta tuttavia qualche preoccupazione – ha avvertito – l’apparente emergere di strategie di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - AmalaTV_ : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? In live ad #AmalaTV su #Twitch ore 13.45 facciamo il punto sulle parole di #Marotta di ieri e commentiamo… - sole24ore : #Ucraina, ultime notizie. Bilancio Kremenchuk sale a oltre 20 morti. #Russia nega strage @sole24ore - sole24ore : #Russia: oppositore Yashin condannato a 15 giorni di arresto @sole24ore #Ucraina -

Dunque, dopo aver analizzato alcuneprovenienti dal mondo della Formula 1 nel corso dellesettimane , oggi è importante concentrarsi anche su coloro che sono focalizzati sulla ...Nelle24 ore gli interventi nella provincia di Roma sono stati 406, di cui 193 per incendi alla vegetazione. Le fiamme ad Ardea , sulla via Laurentina, sono state domate ma sono ancora in ...Roma, 28 giu. (askanews) - 'Aumentare la consapevolezza e la resilienza delle singoli nazione europee di fronte alla dinsinformazione e alle ...Martin ha iniziato il campionato con qualche problema fisico, ma nelle ultime gare ha fatto molto bene. È una scelta difficile, sia Bastianini sia Martin sono potenziali campioni del mondo per il ...