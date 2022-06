Sicurezza stradale - Stretta sui monopattini: Roma riscrive le (necessarie) regole (Di martedì 28 giugno 2022) Targa metallica, casco obbligatorio, 18 anni compiuti, velocità massima 20 km/h (6 nelle aree pedonali). E poi parcheggi riservati, fotografia a fine utilizzo e identificazione "indubitabile" del conducente. Una nuova delibera della giunta capitolina prevede molte delle modifiche attese, per evidenti motivi di Sicurezza stradale, da automobilisti, addetti ai lavori, forze dell'ordine e da tanti che hanno incrociato un monopattino sulla propria strada. O, come di prassi, sui marciapiedi: per disoccupare decine di km dagli e-scooter abbandonati malamente dai clienti a fine utilizzo, dopo averlo annunciato la giunta Gualtieri ha emanato un nuovo e articolato bando "per l'autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing a partire da gennaio 2023". Insomma, alla luce dello scarso numero di noleggi giornalieri, rispetto alle migliaia di esemplari buttati ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 giugno 2022) Targa metallica, casco obbligatorio, 18 anni compiuti, velocità massima 20 km/h (6 nelle aree pedonali). E poi parcheggi riservati, fotografia a fine utilizzo e identificazione "indubitabile" del conducente. Una nuova delibera della giunta capitolina prevede molte delle modifiche attese, per evidenti motivi di, da automobilisti, addetti ai lavori, forze dell'ordine e da tanti che hanno incrociato un monopattino sulla propria strada. O, come di prassi, sui marciapiedi: per disoccupare decine di km dagli e-scooter abbandonati malamente dai clienti a fine utilizzo, dopo averlo annunciato la giunta Gualtieri ha emanato un nuovo e articolato bando "per l'autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing a partire da gennaio 2023". Insomma, alla luce dello scarso numero di noleggi giornalieri, rispetto alle migliaia di esemplari buttati ...

