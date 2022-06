Shakira e Piqué, svelati i veri motivi della separazione (Di martedì 28 giugno 2022) La separazione tra Shakira e Piqué sta facendo molto clamore e a parlarne ora è stato l’ex fidanzato di una delle sorelle della pop star colombiana durante un’intervista per EsMundo. L’ex fidanzato avrebbe dichiarato che la vera motivazione sarebbe stato un problema economico del calciatore del Barcellona. Tra Shakira e Piqué sarebbe finita per alcuni problemi economici del difensore del Barcellona Shakira e Piqué sono al centro del gossip da quando hanno ufficializzato la loro separazione. Un allontanamento che, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe dovuto ad un tradimento, ma bensì a un problema economico del difensore del Barcellona. A raccontare la vera motivazione della rottura tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Latrasta facendo molto clamore e a parlarne ora è stato l’ex fidanzato di una delle sorellepop star colombiana durante un’intervista per EsMundo. L’ex fidanzato avrebbe dichiarato che la vera motivazione sarebbe stato un problema economico del calciatore del Barcellona. Trasarebbe finita per alcuni problemi economici del difensore del Barcellonasono al centro del gossip da quando hanno ufficializzato la loro. Un allontanamento che, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe dovuto ad un tradimento, ma bensì a un problema economico del difensore del Barcellona. A raccontare la vera motivazionerottura tra ...

