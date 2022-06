Rosalinda Cannavò si apre ai fan | “Ero arrivata a pesare 32 chili”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 giugno 2022) L’attrice ed ex gieffina con la voce strozzata ha raccontato ai suoi fan di quando soffriva di anoressia. Lo scopo è nobile: aiutare chi ne soffre “La vita senza il disturbo alimentare è molto più bella”.pochi minuti fa è tornata a parlare del disturbo alimentare, malattia di cui l’attrice ha sofferto. Si è messa a nudo ancora una volta per fare un appello a tutte quelle persone che ne soffrono, spiegando quanto sia importante affrontare il problema, fidarsi delle persone care e farsi aiutare da uno specialista. La giovane ex gieffina ha preparato un reel per i suoi fan, dove si vede in varie fasi della sua vita, compreso quando soffriva del disturbo alimentare, mostrando le sue gambe: era32. Per eli non è stato facile parlarne ai follower, si mostra infatti ...