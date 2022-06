QUIXA Assicurazioni partner di Fastweb con servizi innovativi di assistenza per semplificare la quotidianità di privati, partite IVA e piccole aziende (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Per tutti i clienti che sceglieranno o hanno già scelto le offerte di rete fissa dedicate alla casa, “Fastweb Casa” e “Fastweb Casa Plus” così come le soluzioni “Fastweb Business” e “Fastweb Business Plus” dedicate alle partite IVA e piccole aziende, inclusa la polizza assistenza di QUIXA Assicurazioni, compagnia digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, con servizi di assistenza semplici e innovativi, per essere vicini alle persone e alle imprese nel reale momento del bisogno. Milano, 28 giugno 2022 – QUIXA Assicurazioni, la compagnia 100% digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, è stata scelta da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Per tutti i clienti che sceglieranno o hanno già scelto le offerte di rete fissa dedicate alla casa, “Casa” e “Casa Plus” così come le soluzioni “Business” e “Business Plus” dedicate alleIVA e, inclusa la polizzadi, compagnia digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, condisemplici e, per essere vicini alle persone e alle imprese nel reale momento del bisogno. Milano, 28 giugno 2022 –, la compagnia 100% digitale del Gruppo assicurativo AXA Italia, è stata scelta da ...

