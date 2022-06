Pedaggi Autostradali in Italia: tariffe in aumento da fine giugno (Di martedì 28 giugno 2022) Non è una novità che il costo della vita stia sempre di più aumentando. Carburante, biglietti aereo, hotel, cibo, beni di prima necessità, bollette, e tanto altro. Per i cittadini ora si apre una nuova sfida: il prezzo delle autostrade. Vediamo nel dettaglio. Leggi anche: Caro carburanti, prezzi record per benzina e diesel: allo studio nuovi sconti e tagli per le accise Pedaggi Autostradali in Italia in aumento Come riporta Fanpage, ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Roberto Tomasi. Si è parlato di un “piccolo aumento previsto dal piano economico finanziario”. Un aumento “necessario” anche in vista al fatto che Aspi ha le tariffe bloccate dal 2018, in seguito alla tragedia del Ponte Morandi. “L’incremento del costo dei materiali – dichiara ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Non è una novità che il costo della vita stia sempre di più aumentando. Carburante, biglietti aereo, hotel, cibo, beni di prima necessità, bollette, e tanto altro. Per i cittadini ora si apre una nuova sfida: il prezzo delle autostrade. Vediamo nel dettaglio. Leggi anche: Caro carburanti, prezzi record per benzina e diesel: allo studio nuovi sconti e tagli per le acciseininCome riporta Fanpage, ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Roberto Tomasi. Si è parlato di un “piccoloprevisto dal piano economico finanziario”. Un“necessario” anche in vista al fatto che Aspi ha lebloccate dal 2018, in seguito alla tragedia del Ponte Morandi. “L’incremento del costo dei materiali – dichiara ...

