No! Questo video non dimostra che l’allunaggio è stato una messinscena (Di martedì 28 giugno 2022) Un video diffuso su Facebook mette insieme varie clip per tentare di dimostrare che l’allunaggio sia stato una messinscena. Queste si intervallano a a frammenti di cartoni animati e altre clip fantascientifiche, ma non provano la teoria del complotto sui finti allunaggi delle missioni Apollo. Per chi ha fretta: La bandiera degli Usa è stata piantata sulla luna dai due astronauti dell’Apollo 11 assieme, non da uno solo. Una clip mostra le prove fatte negli anni Sessanta per la gravità ridotta. Un’altra clip è semplicemente un video della preparazione all’Apollo 11. Analisi Di seguito uno screenshot del post Facebook che condivide il video. L’immagine dell’astronauta che pianta la bandiera al centro di un set Al secondo 3 del video ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Undiffuso su Facebook mette insieme varie clip per tentare dire chesiauna. Queste si intervallano a a frammenti di cartoni animati e altre clip fantascientifiche, ma non provano la teoria del complotto sui finti allunaggi delle missioni Apollo. Per chi ha fretta: La bandiera degli Usa è stata piantata sulla luna dai due astronauti dell’Apollo 11 assieme, non da uno solo. Una clip mostra le prove fatte negli anni Sessanta per la gravità ridotta. Un’altra clip è semplicemente undella preparazione all’Apollo 11. Analisi Di seguito uno screenshot del post Facebook che condivide il. L’immagine dell’astronauta che pianta la bandiera al centro di un set Al secondo 3 del...

