Mai più feste negli appartamenti di Airbnb | il divieto del 2020 diventa permanente

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 28 giugno 2022) Niente piùdi. Iltemporaneo di party ed eventi in casa imposto dal portale online per rispettare le regole anti-Covid 19 diventerà: non saranno più consentiti néné eventi nelle abitazioni disponibili sulla piattaforma. LEGGI ANCHE >>> La piattaforma di affitti sospende le sue attività in Russia e in Bielorussia Mai piùdi«Nel tempo, ilto molto più di una misura di salute pubblica», ha dichiarato la società in un post sul suo blog. «Si è sviluppato in una politica comunitaria fondamentale per supportare i nostri host e i loro vicini». Le ...