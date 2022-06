“Ma non era…”. Fedez replica a un hater: “No. Però tu sei un coglione” (Di martedì 28 giugno 2022) A tre mesi dalla difficile operazione a cui si è sottoposto, questa sera Fedez sarà in Piazza Duomo, a Milano, per “LoveMi”, un evento gratuito tramesso in diretta su Italia Uno, organizzato e promosso con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Tog (offre cure gratuite ad oltre 100 bambini e ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche. Questo è possibile solo grazie alla raccolta fondi, dal sito). Con lui sul palco ci sarà J-Ax. Da diversi giorni i canali Mediaset trasmettono la pubblicità del concerto e, nelle ultime ore, un utente ha commentato su Twitter la presenza del rapper sul palco in modo incommentabile: “Ma non era in punto di morte?”. Fedez ha risposto: “No. Però tu sei un cog***ne”, ottenendo un tripudio di reazioni e applausi dai suoi follower. Il commento dell’hater si è sgretolato di fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) A tre mesi dalla difficile operazione a cui si è sottoposto, questa serasarà in Piazza Duomo, a Milano, per “LoveMi”, un evento gratuito tramesso in diretta su Italia Uno, organizzato e promosso con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Tog (offre cure gratuite ad oltre 100 bambini e ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche. Questo è possibile solo grazie alla raccolta fondi, dal sito). Con lui sul palco ci sarà J-Ax. Da diversi giorni i canali Mediaset trasmettono la pubblicità del concerto e, nelle ultime ore, un utente ha commentato su Twitter la presenza del rapper sul palco in modo incommentabile: “Ma non era in punto di morte?”.ha risposto: “No.tu sei un cog***ne”, ottenendo un tripudio di reazioni e applausi dai suoi follower. Il commento dell’si è sgretolato di fronte ...

