LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: doppietta nella ginnastica, bronzi da bocce e lotta libera (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.43 VOLLEY – L’Algeria ha superato 3-0 la Grecia nel match valido per l’ultima giornata della Pool B del torneo maschile centrando dunque la qualificazione ai quarti di finale. 21.40 VOLLEY – Alle 22.00 l’Italia sfiderà l’Algeria nel match valido per l’ultimo turno della Pool C del torneo femminile, le azzurre cercheranno di riscattare la sconfitta di ieri con la Turchia (già certa del primato) per cercare di chiudere al secondo posto nel girone per centrare la qualificazione ai quarti di finale. 21.37 lotta libera – Percorso simile per il serbo Nurasulov, bye al primo turno poi vittorie con Khelil (Algeria) ai quarti (10-0) ed ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 21.43 VOLLEY – L’Algeria ha superato 3-0 la Grecia nel match valido per l’ultima giornata della Pool B del torneo maschile centrando dunque la qualificazione ai quarti di finale. 21.40 VOLLEY – Alle 22.00 l’Italia sfiderà l’Algeria nel match valido per l’ultimo turno della Pool C del torneo femminile, le azzurre cercheranno di riscattare la sconfitta di ieri con la Turchia (già certa del primato) per cercare di chiudere al secondo posto nel girone per centrare la qualificazione ai quarti di finale. 21.37– Percorso simile per il serbo Nurasulov, bye al primo turno poi vittorie con Khelil (Algeria) ai quarti (10-0) ed ...

