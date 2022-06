“L’Isola dei Famosi” | Carmen Di Pietro riabbraccia il figlio Alessandro e si commuove

(Di martedì 28 giugno 2022) Nella finalissima de “dei” di lunedì 27 giugno,Ditorna are finalmente il, di nuovo nella Palapa dell’Honduras dopo aver abbandonato il reality per i suoi impegni accadamici., fatta posizionare da Alvin davanti a tre cloche, viene bendata per indovinarne il contenuto. Dopo aver assaporato cibi improbabili come la lingua al sugo o il platano con crema di cioccolato, la naufraga si ritrova a sua insaputa a toccare la testa del, nascosta sotto la terza cloche. Dopo aver tolto la benda, la concorrente scopre ritrova finalmente: “A casa tutto a posto, Cermelina tutto bene, io tra ragazze e discoteche tutto a posto”, scherza il ragazzo dopo ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - giuliana1655 : RT @alessan07670205: Un edizione perfetta...opinionisti numeri uno,ilary ke.dire una bomba...e NICOLAS...lui è l'isola dei famosi...la.vitt… - infoitcultura : Nicolas Vaporidis, polemica sulla vittoria L'isola dei famosi/ Cosa è successo in finale? - Trash___Boy : Ora che è finita, lo dico. Di quest'edizione dell'#isola salvo soltanto Vladimir Luxuria che, a mio parere, è la… -

Si è conclusa una stagione "record" dell'Famosi su Canale 5 . Non solo è stata'edizione più lunga di sempre in ragione dell'interesse dimostrato dal pubblico, ma la media delle 24 puntate (per 99 giorni di permanenza) andate in ...famosi,'ordine di arrivo della finale vede trionfare Nicolas Vaporidis E' stata una finale al cardiopalmo quella defamosi 2022 andata in onda in prima serata il 27 giugno ...