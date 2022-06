Lecce, Ceesay: «Qui con grande umiltà. Idoli? Mi ispiro a Lewandowski» (Di martedì 28 giugno 2022) Il neo acquisto del Lecce, l’attaccante Ceesay, si è presentato alla nuova società in conferenza stampa Il neo acquisto del Lecce, l’attaccante Ceesay, si è presentato alla nuova società in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Modo di giocare? Cerco sempre l’attacco alla profondità poi dipende in base alla partita. Posso fare tutto nei ruoli d’attacco. Voglio far esultare quante più volte possibili i tifosi. Cerco di aiutare la squadra con grande umiltà. Idoli? Mi piace molto Lewandowski. Gnonto? E’ come un fratello per me. Ho passato insieme a lui l’anno allo Zurigo in campo e in camera in ritiro. Mi ha parlato bene di questo campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Il neo acquisto del, l’attaccante, si è presentato alla nuova società in conferenza stampa Il neo acquisto del, l’attaccante, si è presentato alla nuova società in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Modo di giocare? Cerco sempre l’attacco alla profondità poi dipende in base alla partita. Posso fare tutto nei ruoli d’attacco. Voglio far esultare quante più volte possibili i tifosi. Cerco di aiutare la squadra con? Mi piace molto. Gnonto? E’ come un fratello per me. Ho passato insieme a lui l’anno allo Zurigo in campo e in camera in ritiro. Mi ha parlato bene di questo campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

