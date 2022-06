La Reggiana si arrende per Manfredini | un altro giallorosso nel mirino

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il pensiero di riavvicinarsi a casa lo aveva probabilmente avuto. Nicolò, invece, resterà al Benevento, conservando il posto di dodicesimo alle spalle di Alberto Paleari. Laaveva mostrato interesse per il 34enne estremo difensore originario di Ferrara, che in carriera ha già vestito la maglia granata, ma negli ultimi giorni il pressing del direttore sportivo Roberto Goretti si è affievolito. Nonostante la stima del presidente Carmelo Salerno, la formazione guidata da Aimo Diana sceglierà unnumero uno. Con il Benevento, però, si potrebbe aprire uncanale. Gli emiliani sarebbero interessati a Dejan Vokic, vero e proprio oggetto misterioso nel Sannio e legato alla Strega da unanno di contratto. A 26 anni il centrocampista ...

