Josef Schuetz, 101 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Germania per crimini legati al nazismo (Di martedì 28 giugno 2022) Martedì un tribunale dello stato tedesco del Brandeburgo ha condannato a cinque anni di carcere Josef Schuetz, un uomo di 101 anni che tra il 1942 e il 1945 fu una delle guardie del campo di concentramento nazista di Sachsenhausen,

