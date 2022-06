Isola dei Famosi 2022 | una finale scontata con ombre pesanti

(Di martedì 28 giugno 2022) È finita così, come ci aspettavamo tutti l’dei. La vittoria di Nicolas Vaporidis è la piùdella storia del reality di Canale 5 dopo quella di Raz Degan. E, in un certo senso, le somiglianze con quel naufrago solitario si sono intraviste fin dall’inizio. Unatroppo prevedibile, animata solo dalla bravura e capacità di divertire del team Ilary Blasi, Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Alvin. Senza di loro probabilmente molti televisori si sarebbero spenti ben prima. Ma ci sono delleche macchiano questo risultato. Vediamo di che si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’deidei: le ...

Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022 è Nicolas Vaporidis. Dopo 99 giorni trascorsi in Honduras, l'attore romano ha trionfato nella sedicesima edizione del reality di Canale 5, la più lunga di sempre, condotta da Ilary Blasi. Nicolas Vaporidis trionfa alla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi: l'attore ha battuto Luca Daffrè ottenendo oltre l'80% delle preferenze nel corso dell'ultimo televoto durante la finalissima. Carmen di Pietro si è classificata come terza.