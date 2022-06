Figc | le decisioni del Consiglio Federale | introdotto lo spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti

(Di martedì 28 giugno 2022) Nell’ambito della riunione tenutasi oggi, ildella, tra le altre, ha approvato alcune importanti modifiche in vista della prossima stagione calcistica. Come da settimane si vociferava, verrà introdotta la gara diper l’assegnazione delloinditra due squadre al termine del campionato. Prima d’ora solo una volta loè stato deciso mediante: nel 1964 il Bologna battè l’Inter 2-0 diventando così Campione d’Italia. È stata inoltre resa definitiva la regola delle cinque sostituzioni, con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari. SportFace.

