Draghi: “Il G7 sosterrà sempre l’Ucraina, non sappiamo quanto durerà la guerra” (Di martedì 28 giugno 2022) Al termine del G7 il premier Draghi tira le fila. E chiarisce un aspetto. Il sostegno dei paesi più industrializzati, dagli Usa all’Italia e al Giappone, all’Ucraina in guerra contro l’invasore russo continuerà finché necessario. “Il G7 ha risposto che è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario“. Le sanzioni alla Russia “sono essenziali per portare Mosca al tavolo della pace” ha detto Draghi in conferenza stampa dal castello di Elmau, a Monaco di Baviera. Al tempo stesso, ha aggiunto il premier italiano, “dobbiamo essere pronti ad accogliere gli spazi dei negoziati” se dovessero presentarsi. Intanto l’Italia e i grandi del mondo non rinunciano a sovvenzionare Kiev e a rifornirla di armi, malgrado le minacce sempre più forti di Mosca. “Non c’è pace se ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 giugno 2022) Al termine del G7 il premiertira le fila. E chiarisce un aspetto. Il sostegno dei paesi più industrializzati, dagli Usa all’Italia e al Giappone, alincontro l’invasore russo continuerà finché necessario. “Il G7 ha risposto che è pronto a sostenereper tutto il tempo necessario“. Le sanzioni alla Russia “sono essenziali per portare Mosca al tavolo della pace” ha dettoin conferenza stampa dal castello di Elmau, a Monaco di Baviera. Al tempo stesso, ha aggiunto il premier italiano, “dobbiamo essere pronti ad accogliere gli spazi dei negoziati” se dovessero presentarsi. Intanto l’Italia e i grandi del mondo non rinunciano a sovvenzionare Kiev e a rifornirla di armi, malgrado le minaccepiù forti di Mosca. “Non c’è pace se ...

