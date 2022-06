Caldo record, picchi nel Lazio, 40° nelle prossime ore. (Di martedì 28 giugno 2022) Ben 19 città italiane in rosso stando a quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: nel Lazio allarme per Frosinone, Latina, Rieti e Roma. A queste si aggiungerà mercoledì Viterbo. Non si tratta solo di Caldo record temporaneo per Roma: quelli attuali sono valori fuori norma: dei 30 gradi di media ce ne sono 9 di più e per più giorni continuativi. Tra le grandi città, Roma e Napoli a rischio: prevista una massima di 39-40 gradi domani e dopodomani. E’ il giugno più Caldo degli ultimi 65 anni. Considerando la massima media di 28.1°C e superando il precedente record che apparteneva al 2003 (massima media 27°C), queste temperature sono poi contraddistinte dalla persistenza, sull’Europa occidentale, di un promontorio di alta pressione che si allunga dal nord Africa ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) Ben 19 città italiane in rosso stando a quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: nelallarme per Frosinone, Latina, Rieti e Roma. A queste si aggiungerà mercoledì Viterbo. Non si tratta solo ditemporaneo per Roma: quelli attuali sono valori fuori norma: dei 30 gradi di media ce ne sono 9 di più e per più giorni continuativi. Tra le grandi città, Roma e Napoli a rischio: prevista una massima di 39-40 gradi domani e dopodomani. E’ il giugno piùdegli ultimi 65 anni. Considerando la massima media di 28.1°C e superando il precedenteche apparteneva al 2003 (massima media 27°C), queste temperature sono poi contraddistinte dalla persistenza, sull’Europa occidentale, di un promontorio di alta pressione che si allunga dal nord Africa ...

