Calciomercato Real Madrid | un big potrebbe lasciare a sorpresa!

Pubblicità

GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - GiovaAlbanese : L'obiettivo della #JuventusWomen per il centrocampo è Charlot #Bibault, in forza al Bordeaux. Classe 1990, nazional… - Rayo_Italia : #Calciomercato #Rayo | Rayo sempre più interessato alle giovani promesse delle big madrilene: spuntano i nomi di Pe… - infoitsport : Calciomercato Milan, questione Asensio: c'è la mossa del Real Madrid - MilanSpazio : Calciomercato Milan, questione Asensio: c’è la mossa del Real Madrid -

Calciomercato.com

...Madrid su tutti. L'idea dell'ad dei brianzoli è quella di costruire una squadra il più ... Che ieri, come anticipato da.com , ha incontrato lo stesso Galliani , che sta provando a ...Commenta per primo 'Suspence Kroos'. Titola così, in Spagna, il quotidiano As . IlMadrid non riesce ad avviare la trattativa con il centrocampista tedesco, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023. La permanenza dell'ex Bayern Monaco nella capitale spagnola, pertanto, resta ... Il Real Madrid espone gli esuberi, ma non sempre ci vede giusto: Jovic e Asensio, ricordate i precedenti Adriano Galliani e i suoi collaboratori non intendono però fermarsi, in queste settimane hanno avuto colloqui con praticamente tutte le altre società italiane più importanti e anche con qualche club ...Dopo l'affare Botman sfumato, il Milan vorrebbe destinare la maggior parte delle risorse economiche per regalare a Stefano Pioli un grande colpo per il ...