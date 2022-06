Calciomercato Monza, in arrivo anche Candreva e Sensi (Di martedì 28 giugno 2022) Il Monza è scatenato sul mercato. Dopo aver ufficializzato Cragno tra i pali e Ranocchia in difesa come prime operazioni di Calciomercato, l’attenzione di Galliani si è riversata sui rinforzi per il centrocampo, senza dimenticare che resta viva l’idea Petagna. Il primo obiettivo per il centrocampo sembra essere Candreva della Sampdoria. L’italiano piace tanto alla dirigenza lombarda perché sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Stroppa nel ruolo di esterno a tutta fascia. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, dovrebbe arrivare a Milano tra oggi e domani. Ci sarà, quindi, un altro incontro con il Monza dopo quello già avuto un paio di settimane fa. Il suo sarebbe un innesto di grandissima esperienza in Serie A , oltre che di qualità. Resta da capire quali saranno le richieste della Sampdoria ma non dovrebbero ... Leggi su zon (Di martedì 28 giugno 2022) Ilè scatenato sul mercato. Dopo aver ufficializzato Cragno tra i pali e Ranocchia in difesa come prime operazioni di, l’attenzione di Galliani si è riversata sui rinforzi per il centrocampo, senza dimenticare che resta viva l’idea Petagna. Il primo obiettivo per il centrocampo sembra esseredella Sampdoria. L’italiano piace tanto alla dirigenza lombarda perché sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Stroppa nel ruolo di esterno a tutta fascia. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, dovrebbe arrivare a Milano tra oggi e domani. Ci sarà, quindi, un altro incontro con ildopo quello già avuto un paio di settimane fa. Il suo sarebbe un innesto di grandissima esperienza in Serie A , oltre che di qualità. Resta da capire quali saranno le richieste della Sampdoria ma non dovrebbero ...

