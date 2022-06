Calciomercato Juventus, Cambiaso si avvicina: cifre e dettagli dell’affare (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Juventus: Cambiaso è sempre più vicino ai bianconeri. cifre e dettagli dell’affare col Genoa Andrea Cambiaso è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni trovano conferma: ci sono stati importanti passi avanti con il Genoa per il trasferimento a Torino del terzino. Per Cambiaso è pronto un contrato della durata di quattro anni, mentre al Genoa dovrebbero andare 4-5 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin come parziale contropartita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022)è sempre più vicino ai bianconeri.col Genoa Andreaè sempre più vicino a vestire la maglia della. Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni trovano conferma: ci sono stati importanti passi avanti con il Genoa per il trasferimento a Torino del terzino. Perè pronto un contrato della durata di quattro anni, mentre al Genoa dovrebbero andare 4-5 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin come parziale contropartita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc | Prosegue in maniera positiva la trattativa tra la #Juventus e Angel #DiMaria. Le ultime - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Contatti positivi con Angel #DiMaria. Le ultime sulla trattativa - Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - Gianfranco_juve : RT @lucacimini82: Nella chiacchierata con @LeonettiFrank ho avuto conferma di come #Mckennie sia importante per #Allegri Secondo me il buo… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? -