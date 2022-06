Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, bene futures, Tokyo +0,66%: Atteso l'intervento della presidente della Bce Christine… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA ancora in verde dopo il rally di venerdì ?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato… - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio di settimana positivo, il tech traina l'Asia - Il Sole 24 ORE - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso avvio di settimana positivo, il tech traina l'Asia - Il Sole 24 ORE - ansa_economia : Borsa:Asia chiude positiva,si guarda a crescita e inflazione. Tokyo (+1,4%) e Hong Kong (+2,8%). Yen poco variato s… -

L'Europa si avvia ad aprire la seduta in rialzo dopo l'incertezza della vigilia e una chiusura in calo per Wall Street, mentre questa mattina l'sembra meglio intonata con Tokyo che ha guadagnato lo 0,66%. L'attenzione degli investitori resta sempre alta su inflazione e sulle azioni delle banche centrali e oggi da questo punto di vista si ...Hanno chiuso in ordine sparso le principali borse die Pacifico sulla scia dei listini occidentali. Tokyo ha guadagnato lo 0,66%, Taiwan ha ceduto lo 0,7%, Seul è salita dello 0,84% e Sidnery dello 0,86%. Ancora aperte Hong Kong (+0,38%), Shanghai +...Hanno chiuso in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico sulla scia dei listini occidentali. Tokyo ha guadagnato lo 0,66%, Taiwan ha ceduto lo 0,7%, Seul è salita dello 0,84% e Sidnery del ...Resta molto incerta la direzione delle Borse e su Piazza affari pesa l'effetto Del Vecchio che si manifesta principalmente nel calo di Mediobanca e Generali ...