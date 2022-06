Barbie: i look di Margot Robbie e Ryan Gosling versione rollerblade e rodeo fanno impazzire i fan (FOTO) (Di martedì 28 giugno 2022) Nuove immagini dal set del live-action Barbie svelano Margot Robbie e il Ken di Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia in abiti coordinati o sfoggiano un look da rodeo. Nuove FOTO dal set del film Barbie mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia con indosso costumi fluo o sfoggiano abiti in stile rodeo. Le FOTO hanno già fatto il giro del web suscitando le reazioni dei fan. Il film live action Barbie, ispirato alla celebre bambola Mattel, è diretto da Greta Gerwig che è anche coautrice insieme al marito Noah Baumbach. La pellicola è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022) Nuove immagini dal set del live-actionsvelanoe il Ken diche pattinano sulla spiaggia in abiti coordinati o sfoggiano unda. Nuovedal set del filmmostranoche pattinano sulla spiaggia con indosso costumi fluo o sfoggiano abiti in stile. Lehanno già fatto il giro del web suscitando le reazioni dei fan. Il film live action, ispirato alla celebre bambola Mattel, è diretto da Greta Gerwig che è anche coautrice insieme al marito Noah Baumbach. La pellicola è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi ...

Pubblicità

francrrrr : ultimamente ho fatto tier list sui film di Barbie sulle carte di Clash Royale sulle birre sui personaggi di JJK AoT… - Betto667 : @Barbie_lennox @Len0xBaby Bella, bonito look. - bojoh_yukino : RT @vogue_italia: Vi sveliamo le primissime foto dal set di Barbie, con una Margot Robbie sempre più bionda e in un completo rosa bubblegum… - SandroFiori_ : @barbie_b78 Look rinnovato - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Vi sveliamo le primissime foto dal set di Barbie, con una Margot Robbie sempre più bionda e in un completo rosa bubblegum… -