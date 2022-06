Auriemma | “Lozano andrà via se riceve un’offerta Il messicano è in uscita”

Pubblicità

AreaNapoli.it

... in esclusiva , ha parlato Raffaele: Summer Show,sullle strategie del Napoli Il ... spero possano essere: Bernardeschi, Kvaratskhelia, Zerbin e uno tra Politano e Ounas conin ...... l'opinione diÈ l'analisi del giornalista di Tuttosport Raffaele, intervenuto a ... con il Napoli che non lo porterà a scadenza e con Ancelotti che vuole anchee Koulibaly ... Auriemma: 'Lozano ceduto subito se arriva l'offerta. Elmas insoddisfatto. Problema Anguissa: i dettagli' Mourinho ha sondato l'agente di Anguissa per capire se il ragazzo voglia andare alla Roma, perché il club giallorosso vuole superare il Napoli l'anno prossimo.Il giornalista Raffaele Auriemma si è espresso sul mercato del Napoli intervenendo a Radio Marte, nel corso del programma 'Si Gonfia La Rete'. Le sue parole riprese ...