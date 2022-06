Alessandro Cecchi Paone diretto su Vittorio Brumotti | “Con i suoi servizi sulla droga fa sacrifici inutili”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 28 giugno 2022), noto inviato di Striscia la notizia è molto amato ed apprezzato, anche per via del suo coraggio. Ha portato avanti tante inchieste importanti. Di lui parla un collega. Cosa ha dichiarato?lo conosciamo tutti per essere noto inviato di Striscia la notizia il quale in questi anni ha portato avanti deimolto importanti e anche molto pericolosi per lui e per la sua persona. Ormai è da diverso tempo che il noto inviato è in prima linea contro lae spaccio died ha dimostrato In tante occasioni di avere tanto coraggio., coraggio da vendere nel portare avanti le inchieste ea Striscia la notizia, in questi ...