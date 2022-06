Wimbledon 2022 | Sinner e Cocciaretto orgoglio azzurro | tante conferme e due scossoni nel day 1

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) L’edizione dipiù insolita di sempre ha preso ufficialmente il via sui campi in erba dell’All England Club. E centra in minima parte il fatto che Roger Federer non sia ai nastri di partenza dopo ventidue partecipazioni consecutive. Messa al bando di russi e biellorussi, assenza di punti da difendere, montepremi da capogiro, introduzione del super tie-break al quinto set, accantonamento del Middle Sunday, infatti, i principali elementi che hanno incendiato il dibattito alla vigilia dei Championships. Per non parlare della mancanza dei numeri uno e due del tabellone maschile, un evento che non si verificava dall’introduzione del ranking Atp nel 1973. Senza Medvedev (out perchè russo) e l’infortunato Zverev, sono comunque tanti i fattori d’interesse di una manifestazione che mai potrà perdere la propria sacralità. Andiamo ad osservare nel dettaglio le cose più ...