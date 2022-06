Una Vita, anticipazioni 28 giugno 2022: Marcelo su tutte le furie (Di lunedì 27 giugno 2022) Il maggiordomo Marcelo si arrabbierà moltissimo con Luzdvina. L'uomo, nel corso della puntata Una Vita in onda il 28 giugno 2022, andrà su tutte le furie quando la cuoca gli rivelerà che ha frugato tra le sue cose ed ha trovato il ritratto di una donna identica a lei. Nel frattempo, Genoveva scoprirà la verità su David e Valeria e sarà pronta ad usare la preziosa informazione per il suo tornaconto. anticipazioni Una Vita 28 giugno 2022: Marcelo infuriato con Luzdivina Il direttore del giornale, dopo aver ascoltato il discorso di Ramon durante la commemorazione delle vittime dell'attentato, gli offrirà una collaborazione come editorialista. L'uomo sembrerà tentato di accettare la proposta del ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 giugno 2022) Il maggiordomosi arrabbierà moltissimo con Luzdvina. L'uomo, nel corso della puntata Unain onda il 28, andrà sulequando la cuoca gli rivelerà che ha frugato tra le sue cose ed ha trovato il ritratto di una donna identica a lei. Nel frattempo, Genoveva scoprirà la verità su David e Valeria e sarà pronta ad usare la preziosa informazione per il suo tornaconto.Una28infuriato con Luzdivina Il direttore del giornale, dopo aver ascoltato il discorso di Ramon durante la commemorazione delle vittime dell'attentato, gli offrirà una collaborazione come editorialista. L'uomo sembrerà tentato di accettare la proposta del ...

