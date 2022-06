Ultime Notizie – Giarrusso e De Luca fondano partito ‘Sud chiama Nord’ (Di lunedì 27 giugno 2022) “Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sud chiama Nord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l’Italia, partendo dalla Sicilia”, così in un comunicato stampa Cateno De Luca e Dino Giarrusso annunciano nome e simbolo del loro partito politico, Sud chiama Nord, di cui Giarrusso sarà segretario nazionale e De Luca coordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidato alle regionali e presidente del partito. “Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso un partito che, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto “patto di solidarietà Sud Nord”, integrando un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico SudNord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l’Italia, partendo dalla Sicilia”, così in un comunicato stampa Cateno Dee Dinoannunciano nome e simbolo del loropolitico, SudNord, di cuisarà segretario nazionale e Decoordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidato alle regionali e presidente del. “Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso unche, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto “patto di solidarietà Sud Nord”, integrando un ...

