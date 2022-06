Ultime Notizie – Amministrative 2022, Letta: “Grande vittoria Pd” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Questa sera si prospetta una Grande vittoria del Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioniAmministrative2022”. Lo scrive Enrico Letta, segretario del Pd, su twitter. Cautela, per il momento, ma c’è soddisfazione al Nazareno. I dem, spiegano fonti Pd, vedono la vittoria in 6 capoluoghi: Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “Questa sera si prospetta unadel Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioni”. Lo scrive Enrico, segretario del Pd, su twitter. Cautela, per il momento, ma c’è soddisfazione al Nazareno. I dem, spiegano fonti Pd, vedono lain 6 capoluoghi: Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - valdzkoo : buonanotte, mandatemi le ultime notizie su taehyung x favore - TuttoSuMilano : SALUTE. DOMANI ALLE STELLINE IL CONFRONTO SU 'MILANO DOPO LA GUERRA COVID' CON MARAN E GALLERA -… - liberaurora : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… -