Skriniar al Psg? L'Inter tenta il super-colpo: chi può arrivare subito al suo posto (Di lunedì 27 giugno 2022) Saltata la trattativa per portare Sven Botman a Milanello, destinato oramai a indossare la casacca del Newcastle, in Casa Milan si ragiona sul prossimo difensore. E il duo Maldini-Massara pensa concretamente al ritorno di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, mentre Alessio Romagnoli andrebbe così in biancoceleste, nel club che ha sempre tifato da bambino. In attacco, invece, sono vive le piste De Katelaere e Traore, anche se tutti i riflettori sono puntati su Ziyech, che ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero, e Marco Asensio, il vero sogno di mercato del Milan. Nel frattempo Divock Origi è pronto per sottoporsi a visite mediche e firma, tanto che sbarcherà stasera a Milano. Sarà così il primo acquisto ufficiale di questo calciomercato per i rossoneri. Inter, dopo Lukaku c'è una rosa da sfoltire L'Inter, invece, monitora il ...

DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - marcoconterio : ?????? Per Milan Skriniar è pronto al #PSG un contratto da 7,5 milioni più bonus. L'offerta è da 60 bonus compresi, l… - pino_nostro : RT @corradone91: I 60mln più #Draxler dal PSG per #Skriniar (rifiutati) ricordano molto quell'offerta del #Chelsea per #Lukaku che includev… - pino_nostro : RT @MatteoBarzaghi: Oltre al Psg è tornato forte anche il Chelsea su Milan Skriniar. Il club inglese, che già lo seguiva con attenzione, ha… -