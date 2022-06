Se i clandestini ora assaltano i vigili: la triste vicenda di Napoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – I clandestini contro i vigili. In modo diretto, esplicito. Non si gira intorno alla questione, nella vicenda tristissima di Napoli, riportata anche dall’Ansa. clandestini contro vigili Un semplice controllo sui mercatini abusivi di piazza Garibaldi, vicino alla stazione centrale di Napoli. Ma evidentemente era troppo per qualcuno. Assurdo che un vigile, un poliziotto o chiunque sia pagato per mantenere la legalità e l’ordine, dica che c’è qualcosa che non va e agisca di conseguenza. In questo caso, la conseguenza è un sequestro, indirizzato contro una nigeriana, che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione. Gli agenti, insomma, bloccano la sua attività, ma la donna proprio non ci sta. Perde il controllo e urla. In men che non si dica, “gli amici” si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – Icontro i. In modo diretto, esplicito. Non si gira intorno alla questione, nellatristissima di, riportata anche dall’Ansa.controUn semplice controllo sui mercatini abusivi di piazza Garibaldi, vicino alla stazione centrale di. Ma evidentemente era troppo per qualcuno. Assurdo che un vigile, un poliziotto o chiunque sia pagato per mantenere la legalità e l’ordine, dica che c’è qualcosa che non va e agisca di conseguenza. In questo caso, la conseguenza è un sequestro, indirizzato contro una nigeriana, che vendeva cibo da asporto senza autorizzazione. Gli agenti, insomma, bloccano la sua attività, ma la donna proprio non ci sta. Perde il controllo e urla. In men che non si dica, “gli amici” si ...

