Roma, i quartieri alti, la leggerezza e la nostalgia: "Eravamo Pariolini" (Di lunedì 27 giugno 2022) Quasi fosse una sceneggiatura, con una penna nostalgica, ma vivida nei ricordi, arriva il libro di Bartoccini. Uno spaccato sull'adolescenza e l'età adulta, vissuta in uno dei quartieri più significativi di Roma Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Quasi fosse una sceneggiatura, con una penna nostalgica, ma vivida nei ricordi, arriva il libro di Bartoccini. Uno spaccato sull'adolescenza e l'età adulta, vissuta in uno deipiù significativi di

Pubblicità

santegidionews : RT @RomaSette: #SantEgidioSummer, vacanze solidali per bimbi ucraini. ? A Roma sono operative Summer School di @santegidionews in 24 quarti… - RomaSette : #SantEgidioSummer, vacanze solidali per bimbi ucraini. ? A Roma sono operative Summer School di @santegidionews in… - TommyBrain : EEP:Le isole di calore nei quartieri di Roma - IacobellisT : EEP:Le isole di calore nei quartieri di Roma - marco50419079 : @TeoVisma Bhe un problema dell’amministrazione attuale a Milano c’è stato ed è evidente, come a Roma. A Milano in u… -