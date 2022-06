Roma. ‘Devi darci il monopattino’: 40enne picchiato a sangue (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo hanno prima avvicinato, poi senza pietà lo hanno massacrato di botte perché il loro obiettivo era solo uno: portargli via il monopattino, quel mezzo ‘green’ ed ecologico che da tempo, ormai, ha invaso le strade della Capitale. Quel mezzo che stanotte, intorno alle 3, due ragazzini rumeni hanno cercato di rubare, usando la forza, a un uomo, classe 1982, del Bangladesh. La violenta rapina in viale dell’Acquedotto Alessandrino Lo hanno picchiato violentemente, gli hanno spaccato una bottiglia in testa. Tutto questo solo perché volevano portargli via il monopattino. Ma non ci sono riusciti perché lì sul posto, in viale dell’Acquedotto Alessandrino, sono intervenuti gli agenti di Polizia con due volanti, che hanno rintracciato i ‘malviventi’. Loro che, nel frattempo, dopo il brutale pestaggio avevano tentato la fuga. Ma invano. Come sta la vittima La vittima, un uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Lo hanno prima avvicinato, poi senza pietà lo hanno massacrato di botte perché il loro obiettivo era solo uno: portargli via il monopattino, quel mezzo ‘green’ ed ecologico che da tempo, ormai, ha invaso le strade della Capitale. Quel mezzo che stanotte, intorno alle 3, due ragazzini rumeni hanno cercato di rubare, usando la forza, a un uomo, classe 1982, del Bangladesh. La violenta rapina in viale dell’Acquedotto Alessandrino Lo hannoviolentemente, gli hanno spaccato una bottiglia in testa. Tutto questo solo perché volevano portargli via il monopattino. Ma non ci sono riusciti perché lì sul posto, in viale dell’Acquedotto Alessandrino, sono intervenuti gli agenti di Polizia con due volanti, che hanno rintracciato i ‘malviventi’. Loro che, nel frattempo, dopo il brutale pestaggio avevano tentato la fuga. Ma invano. Come sta la vittima La vittima, un uomo ...

