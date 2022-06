Pistoia: Ambulanza finisce fuori strada sulla a11, 2 persone soccorse, 1 trasportata in ospedale col Pegaso (Di lunedì 27 giugno 2022) Soccorritori soccorsi da 118, polizia stradale w vigili del fuoco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022) Soccorritori soccorsi da 118, poliziale w vigili del fuoco L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

venti4ore : Pistoia: Ambulanza finisce fuori strada sulla a11, 2 persone soccorse, 1 trasportata in ospedale col Pegaso - FirenzePost : Pistoia: Ambulanza finisce fuori strada sulla a11, 2 persone soccorse, 1 trasportata in ospedale col Pegaso - venti4ore : Pistoia, un’ambulanza esce di strada sulla A11: intervento per recuperare le persone all’interno - corrierefirenze : I vigli del fuoco hanno estratto due persone che sono state trasferite in ospedale -