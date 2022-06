Paziente muore in casa di riposo | l’attività era abusiva | sequestro dopo denunce e maltrattamenti

(Di lunedì 27 giugno 2022) Laalloggiava presso ladi. La struttura era nata in segreto e non aveva i requisiti giusti per curare gli anziani. L’edificio apparentemente doveva ospitare e curare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

giper78 : Mi sorge il dubbio che non facciano entrare negli ospedali per coprire le loro lacune e che se muore un paziente pe… - iucunde_docet : RT @Etruria72: Si getta dalla finestra del Maggiore-BO e muore.'Era paziente psichiatrico,andava controllato' La tragedia del 21enne Leonar… - Etruria72 : Si getta dalla finestra del Maggiore-BO e muore.'Era paziente psichiatrico,andava controllato' La tragedia del 21en… - Napolisoul : @83221n4ndr34 Mentre il medico studia il paziente muore - semperfitente : @giocam79 @Sfarinari @pensiunat @mlululm_mluisa @confundustria Ma sei veramente furbo. Ma secondo te il rimborso è… -

Corriere Roma

Cinque arresti per maltrattamenti e abbandono di persona incapace, con l'aggravante di aver causato la morte di un anzianoIl NAS di Reggio Calabria , con il supporto del locale comando provinciale dei carabinieri, sta dando esecuzione a un'ordinanza agli arresti domiciliari per due titolari e tre dipendenti di ...... perché suo figlio non abbia ricevuto a Bologna il supporto psichiatrico necessario e se vi sia stato un corretto passaggi di consegne tra il Sant'Anna e il maggiore sulla tipologia die ... San Camillo, paziente morto dimenticato tra i malati. La direzione: «Dispiace, ma è stato solo per pochi... Un turista romano di 74 anni R. S. è stato stroncato da un malore mentre camminava nel mare a poca distanza dalla riva a nord di Cupra Marittima, in direzione di uno degli ultimi stabilimenti balneari ...Esposto per la morte del 21enne Leonardo Riberti, che ha perso tragicamente la vita durante un ricovero al Maggiore di Bologna ...