Milan, i 10 migliori marcatori della storia (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Milan, contro ogni pronostico, ha vinto il diciannovesimo scudetto della sua storia. Molti bookmakers, infatti, decretavano i rossoneri al quarto-quinto posto finale. Invece, i ragazzi di Stefani Pioli hanno dato vita a un entusiasmante testa a testa con i cugini dell’Inter. Cogliamo quindi l’occasione celebrativa per analizzare i 10 migliori marcatori della storia del Milan, partendo in ordine decrescente fino ad arrivare al podio. : dalla posizione 10 alla 6 10) Pierino Prati (102): ad aprire la top 10 dei migliori marcatori del Milan è l’eroe della Coppa Campioni del 1969, quando rifilò una tripletta al temutissimo Ajax. Grande istinto in area di rigore, ha vinto anche il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il, contro ogni pronostico, ha vinto il diciannovesimo scudettosua. Molti bookmakers, infatti, decretavano i rossoneri al quarto-quinto posto finale. Invece, i ragazzi di Stefani Pioli hanno dato vita a un entusiasmante testa a testa con i cugini dell’Inter. Cogliamo quindi l’occasione celebrativa per analizzare i 10del, partendo in ordine decrescente fino ad arrivare al podio. : dalla posizione 10 alla 6 10) Pierino Prati (102): ad aprire la top 10 deidelè l’eroeCoppa Campioni del 1969, quando rifilò una tripletta al temutissimo Ajax. Grande istinto in area di rigore, ha vinto anche il ...

Pubblicità

11contro11 : #Milan, i 10 migliori marcatori della storia #Focus #SerieA #11contro11 - DocRiserva : @gjoegl Cambia squadra! La Juve non fa per te. Io lascerei perdere anche il Milan. Troppo per gente come voi. Inter… - Gaucho_RN : Formate una squadra mettendo insieme quelli che secondo voi sono i reparti migliori della storia del calcio, inizio… - Ivan_milanista : @Drezzimovic Fino a 2 anni fa era uno dei migliori difensore del campionato...l'unica speranza è che cambiando aria… - supermariolance : @FrisbeeGoat @wazzaCN Inter Milan juve per lo scudetto. Le altre di giocheranno il 4 posto. I progetti migliori ad… -