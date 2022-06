Maldini e Massara, tra oggi e domani i rinnovi: poi avanti con il mercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Tra oggi e domani è atteso l'annuncio dei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara: messo nero su bianco, bisognerà accelerare sul mercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 giugno 2022) Traè atteso l'annuncio deidi Paoloe Ricky: messo nero su bianco, bisognerà accelerare sul

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - AlfredoPedulla : #Maldini e #Massara meritano rispetto, chiarezza e riconoscenza non ancora certificati. I grandi club (vedi vicenda… - sportli26181512 : Milan, messaggio al Chelsea: le condizioni per il colpo Ziyech: Maldini e Massara sono la migliore garanzia per i t… - infoitsport : Criscitiello durissimo sui rinnovi di Maldini e Massara: le sue dichiarazioni -