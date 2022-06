LOVE MI su Italia 1 il concerto con Fedez e J-Ax: dove vederlo, a che ora inizia (Di lunedì 27 giugno 2022) Finalmente si respira aria di normalità in tutta Italia e i concerti in piazza, negli stadi, sulle spiagge, ne sono la dimostrazione. La musica live ci era davvero mancata e questa estate gli appuntamenti sono davvero tantissimi. Per Milano, assolutamente da non perdere quello di domani! Martedì 28 giugno a partire dalle ore 19, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano LOVE MI, l’atteso concerto live di Fedez con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – TOGETHER TO GO (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse). Una serata che vedrà tra l’altro, per la prima volta dopo anni, di nuovo insieme sul palco, Fedez e J-Ax. Dopo un periodo burrascoso, i due ex amici, hanno fatto pace e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 giugno 2022) Finalmente si respira aria di normalità in tuttae i concerti in piazza, negli stadi, sulle spiagge, ne sono la dimostrazione. La musica live ci era davvero mancata e questa estate gli appuntamenti sono davvero tantissimi. Per Milano, assolutamente da non perdere quello di domani! Martedì 28 giugno a partire dalle ore 19,1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a MilanoMI, l’attesolive dicon tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – TOGETHER TO GO (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse). Una serata che vedrà tra l’altro, per la prima volta dopo anni, di nuovo insieme sul palco,e J-Ax. Dopo un periodo burrascoso, i due ex amici, hanno fatto pace e ...

