LIVE Sinner-Wawrinka 7-5 4-6 6-3 5-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza un altro break nel quarto set (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE quarto SET 6-2 GAME SET AND MATCH JANNIK Sinner VINCE LA PRIMA PARTITA SU ERBA 40-30 MATCH POINT JANNIK Sinner 30-30 Wawrinka perde la diagonale di rovescio. 15-30 Gran chiusura a rete di Sinnerx 0-30 PASSANTE INCREDIBILE DI DIRITTO DI Wawrinka 0-15 Doppio fallo di Sinner. 5-2 Sinner CONTINUA A SPINGERE E piazza IL break 30-40 PALLA break Sinner! 30-30 Risposta sul nastro dell’italiano. 15-30 Rovescio lungo dello svizzero in uscita dal servizio. 15-15 Lunga la soluzione di rovescio di Wawrinka. 15-0 Servizio e diritto di Wawrinka. 4-2 Ace di Sinner, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 6-2 GAME SET AND MATCH JANNIKVINCE LA PRIMA PARTITA SU ERBA 40-30 MATCH POINT JANNIK30-30perde la diagonale di rovescio. 15-30 Gran chiusura a rete dix 0-30 PASSANTE INCREDIBILE DI DIRITTO DI0-15 Doppio fallo di. 5-2CONTINUA A SPINGERE EIL30-40 PALLA! 30-30 Risposta sul nastro dell’italiano. 15-30 Rovescio lungo dello svizzero in uscita dal servizio. 15-15 Lunga la soluzione di rovescio di. 15-0 Servizio e diritto di. 4-2 Ace di, ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : LIVE - Sinner-Wawrinka 7-5 4-6 6-3 6-2, primo turno WIMBLEDON 2022: RISULTATO in DIRETTA #JannikSinner… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 7-5 4-6 6-3 1-0 Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel quarto set - #Sinner… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Wawrinka 7-5 4-6 2-1 primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Wawrinka #primo… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Dopo oltre un'ora e mezza di gioco, è 1-1 tra #Sinner e #Wawrinka: 7-5, 4-6! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 7-5 2-3 Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro è in ritardo di un break nel secondo set -… -