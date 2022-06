Infarto | la proteina che ripulisce le arterie del cuore

Pubblicità

... unaprotagonista dello sviluppo della corteccia cerebrale. Quest'ultima rappresenta ...per bloccare la crescita tumorale Le placche aterosclerotiche "dialogano" con il cervello...Il rinnovamento del tessuto cardiaco approfondimentopromette di pulire arterie del cuore: al via studio Lo studio, i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista " Nature ... Infarto, qual è la proteina che "ripulisce" le arterie del cuore Viene chiamata “proteina spugna” perché sembra che agisca proprio così. Molto semplicemente, sarebbe in grado di ripulire le arterie dalle placche aterosclerotiche. E dunque “salvare” dai conseguenti ...Le malattie cardiache rappresentano una delle principali cause di morte a livello globale, anche perché il tessuto cardiaco, a differenza di altri, non ha la capacità rigenerarsi. Grazie ad uno studio ...