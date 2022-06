Il G7 a Mosca | «No ai confini riscritti con la forza» Draghi | «Putin non deve vincere» Zelensky | «Non è l’ora di trattare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sostegno incondizionato all’Ucraina, con la fornitura di ulteriori armi. Nessun passo indietro sui. Un settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sono questi i punti fondamentali a conclusione del vertice del G7 in corso a Elmau, in Germania, dove i sette leader (più l’Unione Europea) hanno ospitato in collegamento video il presidente ucraino Volodymir, che li ha ringraziati per il loro sostegno e ha annunciato: «Oggi non è il momento di negoziare». «Siamo impegnati ad aiutare l’Ucraina per la fine della guerra della Russia, a mantenere la sovranità e l’integrità territoriale, a difendersi e a scegliere il suo futuro. Continuiamo a condannare l’aggressione brutale, non provocata, ingiustificabile contro l’Ucraina dalla Russia, aiutata dalla Bielorussia. Continueremo a garantire supporto finanziario, umanitario, militare, ...