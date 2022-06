“È per loro”. Tomaso Trussardi si è voluto far notare: dall’altra parte Michelle Hunziker e Eros (Di lunedì 27 giugno 2022) Tomaso Trussardi rompe il silenzio su Eros Ramazzotti. Questo, almeno, è quello che si suppone riguarda l’ultimo messaggio social dell’ex di Michelle Hunziker. Come saprete l’imprenditore bergamasco e la popolare conduttrice hanno annunciato tempo fa la loro separazione dopo oltre 10 anni di matrimonio e due figlie. Ebbene da quel momento, oltre che tra le braccia del nuovo compagno Giovanni Angiolini, Michelle è stata beccata accanto ad un altro suo ex. Parliamo di Eros Ramazzotti, il cui rapporto con Michelle Hunziker sembra vivere di nuova luce. Un aspetto questo non particolarmente gradito da Tomaso Trussardi. Pochi giorni fa, inoltre, Michelle ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)rompe il silenzio suRamazzotti. Questo, almeno, è quello che si suppone riguarda l’ultimo messaggio social dell’ex di. Come saprete l’imprenditore bergamasco e la popolare conduttrice hanno annunciato tempo fa laseparazione dopo oltre 10 anni di matrimonio e due figlie. Ebbene da quel momento, oltre che tra le braccia del nuovo compagno Giovanni Angiolini,è stata beccata accanto ad un altro suo ex. Parliamo diRamazzotti, il cui rapporto consembra vivere di nuova luce. Un aspetto questo non particolarmente gradito da. Pochi giorni fa, inoltre,ha fatto ...

