Calciomercato Napoli, il sostituto di Politano arriva dal Bodø/Glimt (Di lunedì 27 giugno 2022) Che la volontà di Matteo Politano sia quella di cambiare aria ormai è evidente a tutti. L’ala della Nazionale, tramite parole sue o del suo agente, ha fatto capire chiaramente quali siano le sue intenzioni. Tra i club interessati all’ex Inter e Sassuolo c’è il Valencia di Gennaro Gattuso, che ha allenato Politano a Napoli e con cui c’è stato subito un grande feeling. FOTO: Getty – Politano NapoliSecondo quanto riferisce Il Mattino, l’agente del numero 21 ieri sarebbe volato in Spagna, confermando dunque il reale interesse del club iberico. Al momento, la distanza tra la richiesta del Napoli (20 milioni) e l’offerta del Valencia (13 milioni) è piuttosto ampia. Gli azzurri hanno dato il via libera alla trattativa, ma gli spagnoli devono alzare l’offerta, e non di poco. Manca ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Che la volontà di Matteosia quella di cambiare aria ormai è evidente a tutti. L’ala della Nazionale, tramite parole sue o del suo agente, ha fatto capire chiaramente quali siano le sue intenzioni. Tra i club interessati all’ex Inter e Sassuolo c’è il Valencia di Gennaro Gattuso, che ha allenatoe con cui c’è stato subito un grande feeling. FOTO: Getty –Secondo quanto riferisce Il Mattino, l’agente del numero 21 ieri sarebbe volato in Spagna, confermando dunque il reale interesse del club iberico. Al momento, la distanza tra la richiesta del(20 milioni) e l’offerta del Valencia (13 milioni) è piuttosto ampia. Gli azzurri hanno dato il via libera alla trattativa, ma gli spagnoli devono alzare l’offerta, e non di poco. Manca ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - SkySport : Napoli, Alex Meret vicino al rinnovo fino al 2027 #SkySport #Napoli #Meret #SkyCalciomercato - NapoliFCNews : UFFICIALE – Mathias Olivera è un nuovo calciatore del Napoli! #Napoli #SSCNapoli #SSCN - cn1926it : #Deulofeu-#Napoli, accordo con l’#Udinese: ma un altro ostacolo frena la trattativa -