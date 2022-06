Addio “Toscana rossa”, il Pd ammette il disastro: «Il centrodestra governa 7 capoluoghi su 10» (Di lunedì 27 giugno 2022) I ballottaggi in Toscana segnano la fine di qualsiasi illusione per il Pd, che ammette il disastro in quella che fu una roccaforte rossa e che ora è a maggioranza di centrodestra. È stato in particolare l’ex governatore dem, Enrico Rossi, a sottolineare che «la situazione è seria e molto critica», dopo aver fatto il computo delle città capoluogo governate da centrodestra e centrosinistra: 7 a 3. Pistoia e Lucca levano ogni illusione al Pd Parlando con uno spiccato eufemismo di «trend positivo che non è evidente», Rossi ha ricordato che «dopo aver perso di nuovo Pistoia (al primo turno con Alessandro Tomasi di FdI, ndr), perdiamo anche Lucca». Così non resta che l’unica consolazione di Carrara, dove il centrosinistra ha vinto con Serena Arrighi, ma che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) I ballottaggi insegnano la fine di qualsiasi illusione per il Pd, cheilin quella che fu una roccafortee che ora è a maggioranza di. È stato in particolare l’extore dem, Enrico Rossi, a sottolineare che «la situazione è seria e molto critica», dopo aver fatto il computo delle città capoluogote dae centrosinistra: 7 a 3. Pistoia e Lucca levano ogni illusione al Pd Parlando con uno spiccato eufemismo di «trend positivo che non è evidente», Rossi ha ricordato che «dopo aver perso di nuovo Pistoia (al primo turno con Alessandro Tomasi di FdI, ndr), perdiamo anche Lucca». Così non resta che l’unica consolazione di Carrara, dove il centrosinistra ha vinto con Serena Arrighi, ma che ...

