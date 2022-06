Pubblicità

Calciomercato: i granata guardano in Portogallo e mettono gli occhi sul fantasista dello Sporting Nuno Santosdi grande qualità ed estro per il. I granata infatti, come riportato da O Jogo, starebbero guardando in Portogallo per rinforzare il reparto avanzato. Il club piemontese avrebbe messo ... Torino, obiettivo in Portogallo: occhi su Nuno Santos dello Sporting Come racconta Tuttosport, il futuro di Di Maria dovrebbe essere in Italia e con la Juventus. La tentazione Barcellona resta. Ma i problemi finanziari - e di tes ...