Sophie sbotta contro una fan di Jessica | “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare…”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 26 giugno 2022) In queste ultime ore c’è stato sui social la discussione tra una fan diSelassiè eCodegoni, con quest’ultima molto arrabbiata perchè l’utente in questione ha postato una foto, insinuando come in realtà tra la principessa etiope e il suo attuale compagno Alessandro Basciano (conosciuto nella casa del Gf Vip) ci fosse del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::in lacrime dopo la diretta: “Mi ha fatto passare per la stro*** che ci prova col fidanzato della…” Gg Vip,Katia (VIDEO): “Mi girano le pal**. Ora mi devo sentire chi devo nominare, ho firmato per… Gf Vip, Miriana,e Francesca in rivoltaSignorini: ...