Roma: il 19 luglio amichevole in Portogallo con lo Sporting Lisbona (Di domenica 26 giugno 2022) Nuova amichevole importante ed impegnativa per la Roma di José Mourinho. Proprio in Portogallo infatti, all’Estadio Do Algarve, i giallorossi affronteranno lo Sporting Lisbona. Contrariamente a quanto annunciato in seguito però, la gara non sarà il 24 luglio, ma il 19. La partita sarà una semplice amichevole e non sarà valida per il trofeo “Cinco Violinos”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Nuovaimportante ed impegnativa per ladi José Mourinho. Proprio ininfatti, all’Estadio Do Algarve, i giallorossi affronteranno lo. Contrariamente a quanto annunciato in seguito però, la gara non sarà il 24, ma il 19. La partita sarà una semplicee non sarà valida per il trofeo “Cinco Violinos”. SportFace.

