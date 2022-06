Koulibaly, ancora in bilico il rinnovo con il Napoli (Di domenica 26 giugno 2022) Non c’è ancora l’intesa tra il Napoli e Koulibaly per il rinnovo del difensore. La situazione è ancora in bilico Il futuro di Koulibaly è ancora in bilico. Come riferito dal giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, il Napoli non ha avviato alcuna trattativa concreta per il rinnovo di contratto del difensore che piace molto alla Juve ed è in scadenza il 30 giugno del 2023. Il senegalese potrebbe diventare un obiettivo concreto dei bianconeri in caso di addio di de Ligt. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Non c’èl’intesa tra ilper ildel difensore. La situazione èinIl futuro diin. Come riferito dal giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, ilnon ha avviato alcuna trattativa concreta per ildi contratto del difensore che piace molto alla Juve ed è in scadenza il 30 giugno del 2023. Il senegalese potrebbe diventare un obiettivo concreto dei bianconeri in caso di addio di de Ligt. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Koulibaly, ancora in bilico il rinnovo con il Napoli - germanocassese : @BelloDomenico Valutazioni. 80-100 il difensore, 30 e bonus Neymar. La Juventus potrebbe prendere Koulibaly dal Nap… - bruttapas : Vi leggo nervosi. Sta nascendo un grande #Napoli..intanto #Djuric annuncia che non rinnova e #Bernardeschi è ancora… - chourmo_oi : @MattBest__ @franonesiste @antorendina @ROI05841958 Koulibaly non lo ha mai detto perché non ha ricevuto la quantit… - MarioCassini : @Escoalbar95 Meret (uno dei portieri della nazionale) Koulibaly e Fabian ancora in squadra, Zanoli appunto è un vic… -

Koulibaly, ancora in bilico il rinnovo con il Napoli Non c'è ancora l'intesa tra il Napoli e Koulibaly per il rinnovo del difensore. La situazione è ancora in bilico Il futuro di Koulibaly è ancora in bilico. Come riferito dal giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, il Napoli non ha avviato alcuna trattativa concreta per il rinnovo di contratto del difensore che ... Count down mercato: Inter in pole, Juve e Milan dietro ... la Juve deve cambiare tanto, il Milan stenta a decollare e deve ancora far firmare Paolo Maldini. ... Se parte, caccia a Koulibaly. NAPOLI Perso Insigne, sono arrivati per tempo Olivera e Kvaratskhelia, ... Calcio News 24 Calciomercato Juventus / De Ligt, Neymar, Di Maria, Koulibaly: vero o falso Senza indugiare oltre dunque, iniziamo subito con la raffica partendo dalla situazione legata a De Ligt <<< Cosa c'è di vero (e di falso) in tutte queste indiscrezioni Dall'altra, il nome più grosso ... Count down mercato: Inter in pole, Juve e Milan dietro I grandi ritorni di Lukaku e Pogba sono gli squilli maggiori del mercato che parte (ufficialmente) tra cinque giorni e per il quale fervono trattative e si studiano strategie. L'Inter e' la piu scatta ... Non c'èl'intesa tra il Napoli eper il rinnovo del difensore. La situazione èin bilico Il futuro diin bilico. Come riferito dal giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, il Napoli non ha avviato alcuna trattativa concreta per il rinnovo di contratto del difensore che ...... la Juve deve cambiare tanto, il Milan stenta a decollare e devefar firmare Paolo Maldini. ... Se parte, caccia a. NAPOLI Perso Insigne, sono arrivati per tempo Olivera e Kvaratskhelia, ... Koulibaly, ancora in bilico il rinnovo con il Napoli Senza indugiare oltre dunque, iniziamo subito con la raffica partendo dalla situazione legata a De Ligt <<< Cosa c'è di vero (e di falso) in tutte queste indiscrezioni Dall'altra, il nome più grosso ...I grandi ritorni di Lukaku e Pogba sono gli squilli maggiori del mercato che parte (ufficialmente) tra cinque giorni e per il quale fervono trattative e si studiano strategie. L'Inter e' la piu scatta ...