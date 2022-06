Il caldo aumenterà su gran parte dell' Italia 

Leggi su agi

(Di domenica 26 giugno 2022) AGI - L'anticiclone nord-africano, dopo il temporaneo indebolimento degli ultimi due giorni, coinciso con una attenuazionea calura al Centro-Nord, torna da oggi a rafforzarsi ed estendersi fino alle regioni settentrionali. Notizie non buone quindi sul fronte dela siccità: l'alta pressione e la massa d'aria molto calda al suo interno - affermano i meteorologi di Meteo Expert - dovrebbero insistere nell'area mediterranea almeno per l'intera settimana, quindi anche all'inizio di luglio. Ne conseguono quindi altri giorni con prevalente assenza di piogge e temperature in aumento verso picchi vicini o anche oltre i 40 gradi al Centro-Sud. Al Nord, dopo la nuova impennata tra oggi e domani, con punte di nuovo intorno ai 35 gradi soprattutto al Nordest, dovremmo registrare una nuova temporanea attenuazione del ...